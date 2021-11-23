В Петербурге утвержден проект планировки первого этапа Южной широтной магистрали

В начале недели, 22 ноября, в Северной столице утвердили проект планировки территории строительства первого этапа Южной широтной магистрали.

На рабочем совещании в Петербурге губернатор города Александр Беглов вместе с членами городского правительства приняли проект первого этапа Южной широтной магистрали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Завершение первого этапа Южной широтной магистрали планируется до 2027 года. Протяженность дороги составит 6,5 километров. Она протянется от Южно-Волхонской дороги до пересечения шоссе Подбельского с Сетевой улицей в Пушкинском районе.

Предположительно должна быть построена шестиполосная магистраль длиной в 17 километров от Южно-Волхонской дороги до Советского проспекта Петрозаводского шоссе. Она соединит Волхонское шоссе с Московским шоссе, а также, вероятно, — с автомобильной дорогой «Кола».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что строительство основного хода ВСМ начнется, когда появится финансовая возможность и будут приняты некие политические решения.