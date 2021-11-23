Сильный пожар на шоссе Революции удалось локализовать

Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1БИС.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар в одноэтажном здании. В экстренные службы во вторник, 23 ноября, в 11:52, поступило сообщение о пожаре по шоссе Революции, дома №88. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в постройке, размер которой 20х50 метров. Там горела крыша на площади 60 «квадратов».

Менее чем через полчаса, в 12:20, пожару был присвоен дополнительный номер 1БИС.

С огнем боролись в течение полутора часов. От МЧС пришлось привлечь четыре единицы техники и 21 человека личного состава. В результате, к 12:37, пожар удалось локализовать. Дополнительный номер 1БИС был отменен.

Информации о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сгорело бесхозное здание на Вознесенском. Пожар тушили два часа.