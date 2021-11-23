Петербургский эколог пояснил, опасна для финская АЭС

Специалист отметил, что продление работы АЭС не приведет ни к какой катастрофе.

Петербургский эколог Юрий Шевчук убежден, что в продлении работы финской АЭС «Ловииса» нет ничего плохого. К слову, многие выступили против, но совсем неоправданно, считает специалист. Об этом сообщает телеканал «Санки-Петербург».

АЭС, находящаяся в 230 километрах от Санкт-Петербурга, должна была завершить работу еще в 2007 году. Закрытие переносили несколько раз, в итоге финская компания Fortum отсрочила его до 2050 года. Ученые выступили с протестами, а вот Шевчук полагает, что ничего страшного в этом нет.

«Станция, наоборот, считается одной из самых безопасных в Европе. Она, конечно, уже с истекшим сроком, но специалисты провели инструкцию и считают, что у них все получится еще на 30 лет»,

– делится эколог.

Шевчук не стал отрицать, что станция устаревшая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока.