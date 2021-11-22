На Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока

На Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока
На Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока. Фото: Атомград Сосновый Бор/ ВК

Для проведения ремонтных работ на Ленинградской атомной электростанции был отключен шестой блок.

Работа станции АЭС в Петербурге осуществляется с помощью других энергоблоков. Шестой блок ВВЭР-1200 двадцать первого ноября был отключен для проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба управления информации и общественных связей Ленинградской АЭС.

«21 ноября 2021 года энергоблок №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС отключен от сети для проведения ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании турбинной установки», — отмечается в сообщении.

Работа энергоблоков №3, №4 и №5 Ленинградской АЭС осуществляется в штатном режиме. Первый и второй энергоблоки остановлены для последующего вывода из эксплуатации.

Ленинградская АЭС расположена в Сосновом бору Ленинградской области. Она является крупнейшим производителем электроэнергии на Северо-Западе России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 13 октября умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов, который руководил станцией во время аварии в 1986 году.

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На Ленинградской АЭС отключили работу шестого энергоблока
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