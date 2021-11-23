После перепалки с полицейскими в Пулково из-за маски возбудили уголовное дело

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Если человек надевает маску, то вероятность заразиться снижается в четыре раза. Фото: unsplash

Мужчина отказывался надевать маску, а его спутница оскорбила сотрудника правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело, которое возбудили после словесной перепалки в Пулково из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили на сайте СК РФ по городу.

Известно, что тренер по плаванию 1958 года отказался надеть маску, находясь на территории аэропорта. При общении с полицейскими он продолжил сопротивляться, что стало причиной применения физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. Спутница тренера, молодая спортсменка, оскорбила младшего инспектора и инспектора линейного отдела МВД России в аэропорту «Пулково».

В отношении нее следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково.