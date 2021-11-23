Джоан Роулинг получает письма с угрозами из-за транс-активистов

Джоан Роулинг получает письма с угрозами из-за транс-активистов
Роулинг так много писем с угрозами убийства, что "могла бы обернуть ими дом". Фото: скриншот Twitter

Британская писательница Джоан Роулинг сообщила, что транс-активисты раскрыли ее домашний адрес, из-за чего ей начали поступать письма с угрозами о расправе.

Автор серии книг о «Гарри Поттере» написала в Twitter, накануне Дня памяти трансгендеров, 20 ноября, перед ее домом рядом с Эдинбургом устроили пикет. Комик Холли Старс, актриса Джорджия Фрост и дрэг-квин Ричард Энерджи протестовали против ее взглядов на транс-сообщество.

Роулинг обвинила трио в публикации в интернете ее домашнего адреса без ее согласия. Речь идет о снимке, где на заднем плане был виден адрес писательницы.

Она сообщила, что она получила так много писем с угрозами убийства, что «могла бы обернуть ими дом».

Писательница добавила, что лучшим способом доказать, что движение транс-активистов не представляет угрозы для женщин, было бы прекращение их преследования.

Конфликт Роулинг и транс-активистов началась после того, как писательница прокомментировала статью под названием «Создание более равноправного мира после COVID-19 для людей, у которых менструация». Роулинг заявила, что нужно было использовать слово «женщины» вместо слова «люди». В результате пользователи обвинили ее в трансфобии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исполнитель главной роли в «Фантастических тварях» раскритиковал Роулинг.

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