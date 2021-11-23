В Стамбуле протестующие требуют отставки правительства Турции из-за обвала лиры

В Стамбуле протестующие требуют отставки правительства Турции из-за обвала лиры
Митингующие призывают к отставке турецкого правительства. Фото: pixabay

В крупнейших городах Турции Стамбуле и Анкаре произошли массовые протесты в связи с обвалом лиры.

Как сообщает телеканал Halk TV, митингующие призывают к отставке турецкого правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Протестующих разогнала полиция.

Курс турецкой лиры 23 ноября обвалился до рекордного минимума. Он упал с 11,3 до 13,2 лиры за доллар. Это произошло после того, как на прошлой неделе ЦБ Турции снизил учетную ставку до 15 с 16%, а 22 ноября президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о дальнейшем снижении показателя.

Лидеры оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и потребовали провести досрочные выборы. Президент ответил, что выборы пройдут в запланированный срок — в июне 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что курс турецкой лиры обвалился до рекордного минимума.

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