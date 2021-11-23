Курс турецкой лиры обвалился до рекордного минимума

Национальная валюта Турции обесценилась по отношению к доллару до 13,2 лиры за доллар. Фото: unsplash

Национальная валюта Турции обесценилась по отношению к доллару до 13,2 лиры за доллар. Фото: unsplash

Падение курса турецкой лиры стало рекордным за последние 20 лет.

В начале недели турецкая лира обвалилась на 18%. Национальная валюта Турции обесценилась по отношению к доллару до 13,2 лиры за доллар. Неделю назад показатель составлял 11,3 за доллар.

Финансовый аналитик Арда Тунджа рассказал РИА Новости, что курс валюты начал снижаться после речи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку снижения учетной ставки. Стресс в финансовой сфере наблюдался и ранее, но сегодня «все рухнуло».

По словам Тунджы, в худшем случае Турцию ждет резкое торможение экономики, рост инфляции и банкротство компаний на фоне безработицы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что отели Турции могут поднять стоимость проживания минимум на 10%.