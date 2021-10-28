Отели Турции могут поднять стоимость проживания минимум на 10%

Отели Турции могут поднять стоимость проживания минимум на 10%
Цены в евро на проживание в отелях Турции в 2022 году останутся прежними, либо поднимутся примерно на 10%. Фото: pixabay

Эксперты сообщили о возможном увеличении стоимости отдыха в турецких отелях в следующем туристическом сезоне.

Как сообщает АТОР, предварительные прогнозы говорят о том, что цены в евро на проживание в отелях Турции в 2022 году останутся прежними, либо поднимутся примерно на 10%.

Подорожание может произойти по нескольким причинам. Так, в сентябре этого года турецкий Минфин снова установил НДС для поддержки гостиничного бизнеса, кино, театров и музеев в размере 8%. Это повышением стало восьмикратным: в 2020 году и летом этого года налог для отельеров был на уровне 1%.

Также власти в новом туристическом сезоне будут снимать с владельцев отелей налог на проживание — по ставке 2%. Кроме того, стоимость проживания увеличится в отелях, где повысят уровень сервиса и модернизируют инфраструктуру.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туроператоры рассказали, куда поедут россияне в нерабочие дни.

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