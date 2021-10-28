Туроператоры рассказали, куда поедут россияне в нерабочие дни

Во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября самыми популярными направлениями внутри России оказался Краснодарский край, на который приходится до половины продаж всех билетов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Одна из важных причин – на фоне других регионов Краснодарский край не вводил новых значительных ограничений на период нерабочих дней», — комментирует гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На второй строчке по популярности находится Московская область. На Подмосковье приходится около 20% всех продаж билетов в период с 30 октября по 7 ноября. Популярными направлениями стали также Кавминводы, Крым, Петербург и Казань.

Напомним, Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса.

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты, например, как это сделала Москва, где начало нерабочих дней было решено перенести на 28 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни.