С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни

С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни
Президент России Владимир Путин. Фото: сайт Президента России

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой и объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в России в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заработная плата при этом сохраняется. Регионы могут перейти на такой режим досрочно, не дожидаясь установленной даты.

Также Путин глав регионов активнее наращивать темпы вакцинации от ковида. Он добавил, что правительство должно в ежедневном режиме контролировать ситуацию с доступностью лекарства от ковида и кислорода, Минобороны готово помочь.

За последние сутки в России выявлено 34 073 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 028 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 25 231 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным университета имени Джонса Хопкинса в Балтиморе, по всему миру от коронавирусной инфекции скончалось 4 912 810 человек.

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