Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов

Бывший муж погибшей в ДТП с участием Ксении Собчак собирается взыскать с телеведущей 2 миллиона долларов компенсации.

Мужчина после личной встречи с Собчак рассказал «КП-Новосибирск», что телеведущая солгала о деталях произошедшего.

«Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя «Майбаха», она сказала: «Нет». Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем», — заявил мужчина.

По его словам, Собчак предлагала оплатить психолога для его дочери и найти для нее хорошую школу. Однако мужчина отказался и потребовал компенсации в 2 миллиона долларов.

«То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют!», — заключил бывший муж погибшей.

Напомним, трагическое ДТП с участием телеведущей произошло 9 октября. Водитель «Мерседеса», который вез Собчак в аэропорт, спровоцировал аварию, в результате которой погибла одна девушка и серьезно пострадали двое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Собчак после смертельного ДТП в Сочи призналась, что кричит на водителей.