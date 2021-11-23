Ридли Скотт обвинил миллениалов в провале «Последней дуэли»

Ридли Скотт обвинил миллениалов в провале &#171;Последней дуэли&#187;
В прокате картина собрала всего 27 миллионов. Кадр из фильма "Последняя дуэль"

Голливудский режиссер Ридли Скотт заявил, что фильм «Последняя дуэль» провалился в прокате по вине миллениалов.

По словам кинематографиста, у него нет претензий к студии Disney, которая устроила крупную рекламную кампанию для фильма.

Он считает, что кассовый провал «Последней дуэли» произошел из-за того, что современная аудитория «воспитана чертовыми мобильниками». По мнению Скотта, миллениалы хотят обучаться только через смартфоны, избегая любые другие способы. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

В «Последней дуэли» снялись Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Джоди Комер и Бен Аффлек. В производство вложили 100 миллионов долларов, но в прокате картина собрала всего 27 миллионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Вызов» продолжат снимать весной 2022 года.

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