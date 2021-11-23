Фильм «Вызов» продолжат снимать весной 2022 года

Фильм &#171;Вызов&#187; продолжат снимать весной 2022 года
Шипенко добавил, что сейчас проводится кастинг актеров, которые присоединятся к съемкам. Фото: скриншот Instagram

Съемки художественного фильма «Вызов» продолжатся через полгода уже на Земле.

Об этом сообщил режиссер Клим Шипенко, пишет ТАСС. По его словам, фильм «Вызов», часть которого отсняли на Международной космической станции (МКС), продолжат снимать весной 2022 года. Съемки будут проходить на Земле.

Шипенко добавил, что сейчас проводится кастинг актеров, которые присоединятся к съемкам. Он также сообщил, что постарается задействовать дублирующий экипаж его самого и актрисы Юлии Пересильд.

Часть съемок фильма под рабочим названием «Вызов» провели в космосе. Для этого в октябре на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко. Они вернулись на Землю спустя две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что режиссер Шипенко считает, что снятый в космосе фильм «Вызов» окупит свой бюджет.

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Фильм «Вызов» продолжат снимать весной 2022 года
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