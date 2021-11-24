Эксперт посоветовал перезагружать смартфон для очистки памяти

Чтобы избавить оперативную память от лишнего, нужно закрывать приложения, которые не используются на данный момент, а также периодически перезагружать смартфон. Фото: unsplash

Чтобы избавить оперативную память от лишнего, нужно закрывать приложения, которые не используются на данный момент, а также периодически перезагружать смартфон. Фото: unsplash

Любой пользователь смартфона может столкнуться с тем, что через время после покупки их гаджет начинает тормозить. Решить проблему может освобождение памяти устройства.

IT-эксперт Максим Назаренко объяснил, что в смартфоне есть три типа памяти: оперативная, внутренняя и внешняя. В первую загружаются все открытые приложения и сама операционная система. Эти приложения нельзя удалить, поскольку без них телефон не будет работать, пишет агентство «Прайм».

Чтобы избавить оперативную память от лишнего, нужно закрывать приложения, которые не используются на данный момент, а также периодически перезагружать смартфон.

Внутренняя память хранит обновления операционной системы и тяжелые файлы от мессенджеров и других приложений. Однако очистить ее можно только при наличии соответствующих навыков или покупкой нового устройства.

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