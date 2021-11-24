Названы полезные продукты для людей, у которых сидячая работа

Названы полезные продукты для людей, у которых сидячая работа
Врач призвал получать необходимые организму витамины и минералы из пищи. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Виктор Жиляев посоветовал людям, у которых сидячая работа, включить в рацион продукты, богатые омегой-3, витаминами А и Е.

Как объяснил специалист, люди с малоподвижным образом жизни склонны к воспалениям и разрушению суставов. Он напомнил, что рыба является богатым источником омега-3 жирных кислот, которые снижают риск воспаления суставов. Жиляев посоветовал есть рыбу два раза в неделю.

Сидячая работа приводит не только к воспалению суставов, но и к появлению застойных явлений в легких. Здесь помогут продукты с высоким содержанием витамина А — тыква, морковь и зелень, рассказал диетолог в интервью программе «Доктор 24».

Также нужно следить за состоянием сосудов. Жиляев напомнил о пользе витамина Е, который можно взять из подсолнечного масла. Кроме того, специалист посоветовал есть шпинат для зрения, которое ухудшается от работы за компьютером.

А самым полезным напитком при сидячей работе он назвал какао. В нем содержится много магния, который положительно влияет на работу нервной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые доказали, что кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера.

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