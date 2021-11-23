Ученые доказали, что кофе снижает риск развития болезни Альцгеймера

У любителей кофе области мозга, которые отвечают за исполнительные функции, меньше подвержены возрастным изменениям. Фото: pixabay

У любителей кофе области мозга, которые отвечают за исполнительные функции, меньше подвержены возрастным изменениям. Фото: pixabay

Австралийские ученые выяснили, что употребление кофе полезно в профилактике болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции.

Исследование с участием сотен австралийцев провели Университета Эдит Коуэн, статья опубликована в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

За состоянием здоровья 227 пожилых участников следили в течение 10 с половиной лет. Удалось доказать, что у пациентов, у которых не было проблем с памятью и часто употреблявших кофе, был более низкий риск развития легких когнитивных расстройств, которые предшествуют болезни Альцгеймера.

Результаты показали, что у любителей кофе области мозга, которые отвечают за исполнительные функции, меньше подвержены возрастным изменениям.

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