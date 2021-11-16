Ученые выявили второй случай естественного выздоровления от ВИЧ

Такое ранее случалось лишь единожды во всем мире.

Исследователи из Аргентины и США выявили случай естественного выздоровления от ВИЧ. Это второй подобный случай, известный ученым. Статью об удивительной пациентке опубликовали в журнале Annals of Internal Medicine.

Известно, что без медицинского вмешательства смогла выздороветь пациента из Аргентины. Она на протяжении восьми лет не принимала никаких антиретровирусных препаратов, но смогла излечиться. Первой пациенткой, выздоровевшей естественным образом, стала жительница Сан-Франциско.

По мнению исследователей, для обеих пациенток, вероятно, характерен специфичный Т-клеточный ответ, который и позволил им избавиться от ВИЧ. Их случаи помогут изобрести способ лечения для других ВИЧ-инфицированных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в Петербурге за год снизилась на 20%. Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году снизилось абсолютное число новых случаев ВИЧ. За этот год в городе зарегистрировали 2 183 случая заражения.