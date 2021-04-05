Заболеваемость ВИЧ в Петербурге за год снизилась на 20%

Соловьева добавила, что охват тестированием на ВИЧ тоже снизился. Фото: pixabay

Соловьева добавила, что охват тестированием на ВИЧ тоже снизился. Фото: pixabay

В Северной столице зафиксировали снижение заболеваемости вирусом иммунодефицита человека. В прошлом году число случаев ВИЧ снизилось на 20%.

Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению города Лариса Соловьева. Она заявила на пресс-конференции ТАСС, что Петербург относится к числу регионов-лидеров по количеству зараженных ВИЧ, однако с каждым годом заболеваемость ВИЧ-инфекцией снижается.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году снизилось абсолютное число новых случаев ВИЧ. За этот год в городе зарегистрировали 2 183 случая заражения. Годом ранее было выявлено 2 870 случаев, что более чем на 20% больше.

Соловьева добавила, что охват тестированием на ВИЧ тоже снизился. Это могло произойти из-за строгих ограничений. Если в 2019 году на ВИЧ проверились около 1,3 млн человек, то в 2020-м — чуть более 1 млн человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургского блогера избили после интервью про жизнь с ВИЧ.