Петербургского блогера избили после интервью про жизнь с ВИЧ

Петербургского блогера избили после интервью про жизнь с ВИЧ
Рассказавшего про ВИЧ-статус блогера избили. Фото: скриншот Twitter

В Северной столице неизвестный напал на блогера Илью Бронского, рассказавшего про жизнь с ВИЧ-инфекцией в России.

Бронский рассказал в беседе с «Медиазоной», что его избил полный рыжеволосый парень в темной одежде. Он окликнул его во дворе между Большой и Малой Конюшенной словом «спидозный», а после ударил его по лицу. Блогеру поплохело, а нападавший в это время «просто убежал».

Петербуржец сообщил в своем Twitter-аккаунте, что посетил травмпункт, где ему диагностировали перелом костей носа. Далее он намерен обратиться в полицию.

Бронский уверен, что нападение связано с его недавним интервью с TJournal, в котором он объявил свой ВИЧ-статус. После этого ему начали поступать угрозы насилия и смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что скорая помощь доставила в больницу акробата, упавшего с качелей в цирке на Фонтанке.

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