Рассказываем, где у вас попросят QR-код в Петербурге и Ленобласти

Рассказываем, где у вас попросят QR-код в Петербурге и Ленобласти
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

При посещении многих мест теперь требуется Qr-код.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ввели жесткие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Теперь посещение многих общественных мест возможно только при предъявлении QR-кодов. Online47 подробно рассказал, где его предъявлять и что грозит тем, кто не будет соблюдать правила.

В Санкт-Петербурге QR-код нужно предоставлять в следующих местах:

  • в местах культуры и досуга;
  • при заселении в гостиницы, отели, санатории, дома отдыха, пансионаты (также можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов);
  • в бассейнах, фитнес-центрах;
  • в ЗАГСе;
  • на спортивных, физкультурных, конгрессо-выставочных мероприятиях, где участвует более 40 человек.

Что касается Ленинградской области, то QR-код нужен при посещении:

  • в местах культуры и досуга;
  • в организациях общественного питания.

Список часто меняется, так что стоит внимательно следить за последними событиями. Так, с 1 декабря Qr-коды в Петербурге могут ввести для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли.

На сертификат могут рассчитывать вакцинированные и официально переболевшие (код действует полгода). При посещении общественного места нужно показать сертификат, а также документ, удостоверяющий личность.

Те, кто отказывается показывать Qr-код, не смогут попасть в нужное место. Также человека могут оштрафовать по статье 20.6.1 КоАП на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении штраф значительно вырастет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге набирает популярность вакансия контролера QR-кодов.

QR-код вакцинация новости СПб


 

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