В Петербурге набирает популярность вакансия контролера QR-кодов

В Петербурге набирает популярность вакансия контролера QR-кодов
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Северной столице людям, поверяющим сертификаты, готовы платить от 33 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге, как и по России, в последнее время все чаще ищут сотрудников, которые бы проверяли QR-коды. В Северной столице контролеру готовы платить от 33 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования данной ниши представил сервис hh.ru.

Стать контролером довольно просто, так как опыт работы в большинстве случаев не имеет значения. В 54% случаев человека берут на полный рабочий день, в 39% — на сменный график.

Также работодатели стали чаще указывать, что ищут сотрудников, у которых есть QR-код. И этот пункт встречается не только в сфере «гостинцы, рестораны, общепит», но и в сфере «информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и магазинах.

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