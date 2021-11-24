Актер Оскар Кучера не пойдет на экскурсию в красную зону

Актер Оскар Кучера не пойдет на экскурсию в красную зону
Кучера не считает себя антиваксером. Фото: скриншот Instagram

Знаменитость отметил, что не считает себя антипрививочником.

Российский актер и телеведущий Оскар Кучера заявил, что не принимает приглашение врачей посетить красную зону больницы в Коммунарке. Он не знает, зачем ему это нужно. Об этом пишет «Говорит Москва».

Кучера оказался в списке тех, кого главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко пригласил на экскурсию в красную зону. Специалист полагает, что после этого антипрививочники прекратят пропагандировать опасные взгляды.

Актер заявил, что не отрицает болезнь и понимает ее последствия. При этом он настаивает, что людей нельзя заставлять делать прививку.

«Я не являюсь антипрививочником. Я за свободу выбора действий со своим телом. Если вы всех поголовно заставляете, то берите на себя ответственность»,

— заключил телеведущий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что законопроекты о введении QR-кодов не будут рассматриваться в декабре.

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