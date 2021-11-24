Транспортную карту «Тройка» внедрят в Ленобласти к майским праздникам

Транспортную карту &#171;Тройка&#187; внедрят в Ленобласти к майским праздникам
Проездной "Тройка" планируется внедрить в Ленобласти в апреле-мае 2022 года. Фото: Gazeta.SPb

В Ленинградской области к майским праздникам следующего года внедрят транспортную карту «Тройка».

Глава региона Александр Дрозденко рассказал РИА Новости, что московский проездной «Тройка» планируется внедрить в апреле-мае 2022 года, к майским праздникам она точно появится.

Губернатор напомнил, что сейчас в области частично работает петербургская карта «Подорожник». Однако, по мнению властей, «Тройка» более продвинутая, чем «Подорожник». Он отметил, что «Тройкой» пользуются уже не только в Москве и Подмосковье, но и в Тверской и Калужской областях. Поэтому было принято решение отдать предпочтение более современной системе учета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей.

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