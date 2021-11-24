Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20

Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20
Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20. Фото: pixabay.com

Члены Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга одобрили 18 из 20 проектов городских застройщиков.

На заседании Градостроительной комиссии под руководством вице-губернатора Николая Линченко было рассмотрено 20 обращений и материалов архитектурно-градостроительных потенциалов территорий города, в результате одобрено было 18 проектов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Однако 2 обращения от застройщиков все же были сняты с рассмотрения из-за невозможности в реализации. К некоторым обращениям из числа одобренных члены комиссии также внесли свои поправки и условия реализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца следующего 2022 года слушания по градостроительству могут проводиться в онлайн-формате. Документ, подтверждающий этот факт, предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

градостроительство комитет по строительству ленобласть николай линченко новости СПб


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
В квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами
В квартире на Пионерстроя нашли труп водителя маршрутки с порезами
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Пенсионеры могут получить выплату от 5 до 15 тысяч рублей к Новому году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от ...
Австриец специально заразился ковидом и скоропостижно скончался
В Петербурге начали работу снегоплавильные пункты Водоканала
Группировка из КНР, задержанная в Петербурге за нападение на ...
В Петербурге и Ленобласти нашли около 8 тысяч автомобилей-«призраков»
Проект апарт-отеля на Синопской набережной купил сын совладельца ...
В Ленобласти перед судом предстанут два посредника в передачи взятки
Транспортную карту «Тройка» внедрят в Ленобласти к майским праздникам