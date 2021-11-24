Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20

Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20. Фото: pixabay.com

Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от застройщиков из 20. Фото: pixabay.com

Члены Градостроительной комиссии Санкт-Петербурга одобрили 18 из 20 проектов городских застройщиков.

На заседании Градостроительной комиссии под руководством вице-губернатора Николая Линченко было рассмотрено 20 обращений и материалов архитектурно-градостроительных потенциалов территорий города, в результате одобрено было 18 проектов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Однако 2 обращения от застройщиков все же были сняты с рассмотрения из-за невозможности в реализации. К некоторым обращениям из числа одобренных члены комиссии также внесли свои поправки и условия реализации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до конца следующего 2022 года слушания по градостроительству могут проводиться в онлайн-формате. Документ, подтверждающий этот факт, предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.