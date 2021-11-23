До конца 2022 года слушания по градостроительству могут проводить в онлайн-формате

До конца 2022 года слушания по градостроительству могут проводить в онлайн-формате. Фото: администрация Санкт-Петербурга

До конца 2022 года слушания по градостроительству могут проводить в онлайн-формате. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга рассмотрела законопроект о проведении слушаний по градостроительству в онлайн-формате. Документ предложил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Законопроект, который позволит проводить слушания по градостроительным вопросам в интернете, на рассмотрение в городской парламент был внесен Александром Бегловым. По результатам рассмотрения и оценки документа профильная комиссия ЗакСа рекомендовала принять его в первом чтении на заседании депутатского корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

Кроме того профильная комиссия ЗакСа дала указание создать рабочую группу для подготовки поправок, которые соответствуют документу о проведении слушаний в онлайне.

Губернатор Петербурга предлагает продлить практику проведения слушаний в интернете на весь следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению депутата Вишневского, решение Александра Беглова слушаний в онлайн-формате обосновано не коронавирусной инфекцией, она выступает, скорее, как предлог, чтобы избежать открытого и публичного обсуждения вопросов градостроительства.