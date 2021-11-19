Беглов не хочет публично обсуждать градостроительные вопросы

Беглов не хочет публично обсуждать градостроительные вопросы
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по вопросам застройки. Фото: Телеграм-канал Бориса Вишневского

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил продлить запрет на проведение публичных слушаний по градостроительным вопросам в оффлайн формате и на 2022 год.

Александр Беглов хочет и дальше проводить публичные слушания по вопросам застройки в онлайн формате под предлогом ограничений. Такую поправку губернатор внес на рассмотрение Законодательного собрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Борис Вишневский.

По мнению Вишневского, такое решение Беглова обосновано не коронавирусной инфекцией, она выступает, скорее, как предлог. Настоящая причина — желание избежать открытого и публичного обсуждения вопросов градостроительства. В сети, по мнению депутата, настоящие дискуссии невозможны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Муринском парке Петербурга запретили застройку. Решением суда было решено включить парк в перечень территорий зеленных насаждений общего пользования.

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