В петербургском Муринском парке запретили застройку

Решением суда было решено включить Муринский парк Петербурга в перечень территорий зеленных насаждений общего пользования.

Так как теперь Муринский парк включен в список ЗНОП, застройка на его территории запрещена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Пользуясь якобы недействующими изменениями в законе компания-застройщик хотела поставить спортивный объект.

Местные жители с 2018 года боролись за Муринский парк. Компания ООО «Анна Нова» хотела построить на его территории спортивный объект, но встретила отказ прокуратуры.

Разрешение на застройку было выдано три года назад, с того момента петербуржцы всеми способами отстаивали права парка.