В петербургском Муринском парке запретили застройку

В петербургском Муринском парке запретили застройку
В петербургском Муринском парке запретили застройку. Фото: pixabay.com

Решением суда было решено включить Муринский парк Петербурга в перечень территорий зеленных насаждений общего пользования.

Так как теперь Муринский парк включен в список ЗНОП, застройка на его территории запрещена. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. Пользуясь якобы недействующими изменениями в законе компания-застройщик хотела поставить спортивный объект.

Местные жители с 2018 года боролись за Муринский парк. Компания ООО «Анна Нова» хотела построить на его территории спортивный объект, но встретила отказ прокуратуры.

Разрешение на застройку было выдано три года назад, с того момента петербуржцы всеми способами отстаивали права парка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября активисты Санкт-Петербурга устроили необычный «усатый» забег, чтобы вернуть губернатору города Александру Беглову его символ — усы, в которых, по мнению участников забега, скрывается истинная сила градоначальника.
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