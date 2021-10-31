Активисты Петербурга устроили забег, чтобы вернуть губернатору его усы

Активисты Петербурга устроили забег, чтобы вернуть губернатору его усы
Активисты Петербурга устроили забег, чтобы вернуть губернатору его усы. Фото: группа "Вконтакте"/"Молодой Петербург"

В Санкт-Петербурге активисты провели «усатый забег», чтобы вернуть губернатору города Александру Беглову его символ — усы, в которых, по мнению участников забега, скрывается истинная сила градоначальника.

В группе ВКонтакте «Молодой Петербург» появились кадры с «усатого забега». Так его назвали сами активисты. Во время мероприятия члены «Молодого Петербурга» нарисовали огромные усы на карте с помощью GPS-трекера.

Во время мероприятия члены «Молодой Петербург» нарисовали огромные усы на карте с помощью GPS-трекера. Фото: группа «Вконтакте»/»Молодой Петербург»

Активисты призывают губернатора Петербурга вернуть свои усы, которые он недавно сбрил. По мнению участников прошедшего забега, именно в усах скрывалась вся сила градоначальника. Участники забега отметили, что усы придавали губернатору силы, чтобы заниматься городом.

«Мы надеемся, что в итоге к губернатору вернётся его сила и Александр Дмитриевич вспомнит о своих обязанностях и предназначении», — заявил один из участников «усатого забега».

С помощью GPS-трекера активисты «Молодого Петербурга» нарисовали усы вокруг Смольного, поставив таким образом «защиту» вокруг губернаторской «крепости».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Муринском парке у строительного забора, который до сих пор не убрали, активисты устроили фотосессию чиновника «ослепленного деньгами».

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