Защитники Муринского парка встретили чиновника с деньгами на глазах

В Северной столице активисты провели перфоманс в Муринском парке, посвященный проблеме строительства второй очереди спорткомплекса «Новая Арена» на территории, включенной в ЗНОП. У строительного забора в парке, который до сих пор не убрали, активисты устроили фотосессию чиновника «ослепленного деньгами». Об этом появилась информация на официальной странице ВКонтакте «За сохранение Муринского парка».

Защитники Муринского парка устроили перфоманс у строительного забора. На мероприятие их вдохновила встреча представителей Смольного и застройщика ООО «Анна Нова».

«Навеяно недавней встречей с комитетами Смольного. Чиновники и застройщик ООО «Анна Нова» и не думают освобождать наш парк от планов по застройке пляжным спорткомплексом Нова Арена. Больше 3х лет жители борются за парк, а он всё ещё под угрозой вырубки и уничтожения», — заявляют участники сообщества «За сохранение Муринского парка».

Компания «Анна Нова» начала строить спорткомплекс на территории Муринского парка еще в 2012 году. Несмотря на протесты местных жителей здание все равно построили. В 2017 году предприниматели решили построить вторую часть комплекса. В октябре 2020 года чиновники продлили действие договора аренды застройщика до 2024 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что члены молодежного движения устроили фотосессию в костюмах смерти на разрушенных объектах, где пострадали молодые люди.