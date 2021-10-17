Активисты «Города перемен» напомнили чиновникам о жертвах городских руин Петербурга

7 тыс. руин в центре Петербурга, по мнению активистов, достойно упоминания в Книге рекордов Гинесса. Фото: Группа "Город перемен" во "ВКонтакте"

7 тыс. руин в центре Петербурга, по мнению активистов, достойно упоминания в Книге рекордов Гинесса. Фото: Группа "Город перемен" во "ВКонтакте"

Члены молодежного движения устроили фотосессию в костюмах смерти на объектах, где пострадали молодые люди, сообщает группа «Города перемен» во «ВКонтакте».

Акцию спровоцировал несчастный случай, произошедший с подростком, который упал с высоты 10 метров на территории заброшенного завода «Красный треугольник» 14 октября. Подросток получил серьезные травмы, напоминают члены движения.

10 объектов были выбраны неслучайно, именно на руинах этих зданий в центре города погибли или получили травмы молодые люди в разное время. Всего в обращении Смольному упоминается о 100 случаях с 2018 года. Это одно из сотен обращений властям с просьбой повлиять на ситуацию.

По данным движения, в городе насчитывается 7 тыс. зданий, которые находятся в плачевном состоянии. Факт, по мнению, активистов, достойный упоминания в Книге рекордов Гинесса.

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