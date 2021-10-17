Инспектор ГИБДД получил пулю в голову на охоте в Ленобласти

Инспектор ГИБДД получил пулю в голову на охоте в Ленобласти
Инспектора доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленинградской области инспектор ГИБДД получил тяжелое ранение в голову во время охоты. Правоохранителя госпитализировали.

Инцидент произошел в Ломоносовском районе 16 октября. Инспектор был в отпуске и вместе с приятелем отправился охотиться на гусей. В момент выстрела в сторону стаи полицейский, который находился перед товарищем, резко встал со стула, из-за чего пуля попала ему в голову.

Как сообщил РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Отмечается, что охотники были трезвы. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец выстрелил в соседа, сделавшего замечание из-за ночного шума.

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