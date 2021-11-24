Австриец специально заразился ковидом и скоропостижно скончался

Мужчина планировал переболеть и получить специальный пропуск, но коронавирус оказался сильнее.

Австриец решил посетить коронавирусную вечеринку в Италии, чтобы заболеть, выздороветь и получить заветный «Зеленый пропуск», позволяющий ходить во все общественные места. Его план не сработал, так как коронавируса оказался сильнее и убил мужчину.

На ковид-вечеринки ходят люди, которые полагают, что лучше переболеть и жить дальше, чем ждать неизбежного. Многие планируют таким образом получить электронный санпаспорт (Green Pass), с которым открыт путь в кино, рестораны, музеи и другие общественные места. Такой способ довольно часто выбирают те, кто не хочет делать прививку.

Напоминаем, что прививка не гарантирует 100% защиты от заражения, зато спасает абсолютное большинство от тяжелого течения болезни и летального исхода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи 11 больниц написали обращение к противникам вакцинации с приглашением в «красные зоны».