В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары

Купить зимнюю красавицу можно будет уже 20 декабря.

В Санкт-Петербурге уже запланировали дату открытия елочного базара. В 2021 году купить живое дерево можно будет с 20 декабря. Об этом пишет Peterburg2, ссылаясь на комитет имущественных отношений.

На данный момент разрешение на торговлю елками получили 54 предпринимателя. Они заключили договор на размещение объектов и аренды земельных участков. В прошлом году елочных базаров было больше – более 70.

Полный перечень адресов ёлочных базаров в Петербурге появится ближе к сезону. В Смольном добавили, что приобрести живое дерево можно будет вплоть до 31 декабря.

Также власти отмечают, что предприниматели, торгующие елками, должны вовремя убрать весь нераспроданный товар и ни в коем случае не оставлять его на улице. Таких недобросовестных бизнесменов будут наказывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новый год петербуржцы могут не увидеть праздничного фейерверка.