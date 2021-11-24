В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары

В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары
Елочные базары откроются 20 декабря. Фото: Pixabay

Купить зимнюю красавицу можно будет уже 20 декабря.

В Санкт-Петербурге уже запланировали дату открытия елочного базара. В 2021 году купить живое дерево можно будет с 20 декабря. Об этом пишет Peterburg2, ссылаясь на комитет имущественных отношений.

На данный момент разрешение на торговлю елками получили 54 предпринимателя. Они заключили договор на размещение объектов и аренды земельных участков. В прошлом году елочных базаров было больше – более 70.

Полный перечень адресов ёлочных базаров в Петербурге появится ближе к сезону. В Смольном добавили, что приобрести живое дерево можно будет вплоть до 31 декабря.

Также власти отмечают, что предприниматели, торгующие елками, должны вовремя убрать весь нераспроданный товар и ни в коем случае не оставлять его на улице. Таких недобросовестных бизнесменов будут наказывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новый год петербуржцы могут не увидеть праздничного фейерверка.

елочный базар новости СПб Новый год Смольный


 

Новости партнеров
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Мисс Россия — 2018 родила ребенка от олигарха Рустама Тарико
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном рассказали, когда в Петербурге откроются елочные базары
Почти 90 тысяч должников из Петербурга и Ленобласти могут остаться без света
В Петродворцовом районе произошел пожар в двухкомнатной квартире
Для строительства моста через Неву снесут несколько зданий
Градостроительная комиссия Петербурга не поддержала только 2 проекта от ...
Австриец специально заразился ковидом и скоропостижно скончался
В Петербурге начали работу снегоплавильные пункты Водоканала
Группировка из КНР, задержанная в Петербурге за нападение на ...