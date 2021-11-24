На Новый год петербуржцы могут не увидеть праздничного фейерверка

На Новый год петербуржцы могут не увидеть праздничного фейерверка. Фото: Gazeta.SPb

На Новый год петербуржцы могут не увидеть праздничного фейерверка. Фото: Gazeta.SPb

На Новый год в Петербурге запланировано около 300 событий, но факт масштабного праздничного фейерверка остается под вопросом.

Вчера, 23 ноября, на заседании петербургского правительства власти обсудили, как город будет выглядеть на Новый год, а также какие мероприятия было бы возможно реализовать. По мнению губернатора Александра Беглова, в Санкт-Петербурге все еще достаточно напряженная обстановка с коронавирусом, однако на примере прошлого года, у города уже есть опыт в проведении праздничных мероприятий в сложившейся ситуации.

Традиционно главными точками празднеств в Северной столице остаются Дворцовая, Конюшенная и Манежная площади. На предстоящем празднике петербуржцев порадует живая ель, рождественская ярмарка и каток.

А вот на счет праздничного фейерверка власти ответили неоднозначно. Так, все будет зависеть от эпидситуации. Если она будет благоприятной и будет разрешение «соответствующих служб», но жители города все же смогут увидеть масштабные разноцветные залпы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Петербург на Новый год предстанет перед жителями и гостями Северной столицы в «имперском стиле». На оформление город потратил 480 млн рублей.