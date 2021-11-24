С 20 декабря в Петербурге начнут работать елочные базары

С 20 декабря в Петербурге начнут работать елочные базары
С 20 декабря в Петербурге начнут работать елочные базары. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Санкт-Петербурге с 20 декабря 2021 года можно будет приобрести живую ель.

С 20 по 31 декабря в Северной столицы начнут свою работу елочные базары. Об этом сообщает Peterburg2 со ссылкой на комитет имущественных отношений.

Устанавливать торговые точки будут на основании новых и ранее заключенных договоров размещения объектов и аренды земельных участков. Сейчас действуют 54 договора, из которых 14 заключены уже в этом году. Ближе к 20 декабря появится полный перечень адресов точек продажи елок в городе. В 2020 году в Петербурге работали около 70 точек продажи во всех районах.

После окончания периода торговли елками предприниматель должен самостоятельно очистить территорию от продукции. Это следует исходя из условий договора. В случае обнаружения брошенных елок, необходимо обратиться в администрацию района, комитет по контролю за имуществом, Государственную административно-техническую инспекцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцы могут не дождаться праздничного салюта на Новый год.

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