Большая пресс-конференция Путина пройдет до Нового года

Есть вероятность, что мероприятие назначат на 23 декабря, но это остается под вопросом. Фото: скриншот

Есть вероятность, что мероприятие назначат на 23 декабря, но это остается под вопросом. Фото: скриншот

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится до конца года.

Об этом стало известно сегодня, 24 ноября. Представитель Кремля заявил в беседе с журналистами, что сейчас в правительстве рассматриваются разные даты проведения большой пресс-конференции Путина. Есть вероятность, что мероприятие назначат на 23 декабря, но это остается под вопросом. Однако Песков пообещал, что до Нового года пресс-конференция точно состоится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин ревакцинировался от коронавируса «Спутником Лайт». По словам Путина, он повторно привился от коронавируса. Для ревакцинации он выбрал однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Он отметил, что решил пройти ревакцинацию по рекомендации специалистов из центра Гамалеи.