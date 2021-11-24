Два исторических здания в центре Петербурга включили в реестр памятников

Сегодня комитет по охране памятников (КГИОП) включил два исторических здания в Петербурге в реестр региональных памятников. Теперь они будут под охраной государства.

В пресс-службе КГИОП сообщили, статус объекта культурного наследия регионального значения получили «Особняк и доходный дом К.Л. Миллера» и «Городской сиротский дом им. генерала от инфантерии Г.Г. Белоградского».

Доходный дом Миллера находится на улице Якубовича, 2. Здание было построено во второй половине XVIII века. В 1879 году собственником особняка стал отставной инженер-подполковник Карл Миллер. Во владении семьи Миллеров дом находился до революции 1917 года. Сейчас здание сохраняет жилую функцию.

Городской сиротский дом расположен на Колокольной улице, 16. С 1844 года им владел член генерал-аудиториата Военного министерства Г.Г. Белоградский. Он был крупным военным благотворителем и завещал свой дом для сиротского приюта. С 1893 года здесь принимали круглых сирот младше 10 лет, детей офицеров, служивших в русской армии. Воспитанники получали первоначальное образование. Приют просуществовал до революции, поле чего в здании разместились коммунальные квартиры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень региональных памятников.