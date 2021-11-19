Первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень региональных памятников

Первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень региональных памятников
Дом-коммуна стал региональным памятником. Фото: КГИОП

Сразу два исторических объекта будут теперь под охраной государства.

Два исторических здания Санкт-Петербурга включили в перечень региональных памятников. Речь идет о Доме-коммуне В.П. Кондратьева на Смоленской улице, а также об Особняке М.К. Тахтарева на Институтском проспекте. Распоряжение о включении уже подписал председатель КГИОП Сергей Макаров, о чем сообщается на сайте ведомства.

У обоих объектов довольно богатая история. Дом-коммуна строился в 1903-1904 годах по проекту архитектора Владимира Кондратьева, который хотел построить образцовый дом для улучшения жизни рабочих и считал, что улучшение бытовых условий рабочих будет способствовать их культурному росту и политической зрелости.

Особняк признали региональным памятником. Фото: КГИОП

Участок для строительства особняка Тахтарева был приобретен в 1903 году. Работы были завершены в 1907-1908 гг. Тахтарев проживал в доме вместе со своей семьей. В настоящее время здание используется под административные цели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга.

кгиоп новости СПб региональный памятник


 

Новости партнеров
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Антипрививочникам в России нанесли ответный удар
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Беглов запретил петербуржцам выходить на лед с 16 ноября
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Заключённому, убившему сокамерника кипятильником, назначили приговор
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге ограничили работу Янинского и Пушкинского таможенного постов
Первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень ...
«Предвидел хейт»: Оксимирон оправдался за микстейп и пообещал новый материал
Лисовец заверил, что работодатель не может отстранять тех, кто недавно ...
Более 65% петербуржцев заказывают доставку, чтобы реже ходить в магазин
В Петербурге все еще готовятся к переходу на новую модель транспортного ...
До конца недели в Петербург привезут крупную партию «Спутника Лайт»
В Петербурге перед судом предстанет лжесын, обманувший пенсионера на 30 млн ...