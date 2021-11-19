Первый в России дом-коммуна и Особняк Тахтарева включили в перечень региональных памятников

Сразу два исторических объекта будут теперь под охраной государства.

Два исторических здания Санкт-Петербурга включили в перечень региональных памятников. Речь идет о Доме-коммуне В.П. Кондратьева на Смоленской улице, а также об Особняке М.К. Тахтарева на Институтском проспекте. Распоряжение о включении уже подписал председатель КГИОП Сергей Макаров, о чем сообщается на сайте ведомства.

У обоих объектов довольно богатая история. Дом-коммуна строился в 1903-1904 годах по проекту архитектора Владимира Кондратьева, который хотел построить образцовый дом для улучшения жизни рабочих и считал, что улучшение бытовых условий рабочих будет способствовать их культурному росту и политической зрелости.

Участок для строительства особняка Тахтарева был приобретен в 1903 году. Работы были завершены в 1907-1908 гг. Тахтарев проживал в доме вместе со своей семьей. В настоящее время здание используется под административные цели.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга.