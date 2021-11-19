Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга

Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга
Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга. Фото: www.gazprom-neft.ru

Суд Куйбышевского районного суда Петербурга обязал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассмотреть заявление активистов о признании останков крепости Ландскрона на Охтинском мысе объектом культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры должен принять во внимание обращение активистов по поводу признания останков крепости Ландскрона объектом культурного наследия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Активисты в обращении отмечают, что чиновники бездействуют и не спешат с решением об установке крепости Ландскрона соответствующего статуса. Куйбышевский суд одобрил обращение, в связи с чем после вступления в силу его решения КГИОП обязан в течение трех дней рассмотреть заявление о включении объекта в список культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу жителей Петербурга, которые пытались оспорить разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд» возле станции метро «Пионерская».

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