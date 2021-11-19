Куйбышевский суд обязал КГИОП рассмотреть вопрос по Охтинскому мысу Петербурга

Суд Куйбышевского районного суда Петербурга обязал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассмотреть заявление активистов о признании останков крепости Ландскрона на Охтинском мысе объектом культурного наследия.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры должен принять во внимание обращение активистов по поводу признания останков крепости Ландскрона объектом культурного наследия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Активисты в обращении отмечают, что чиновники бездействуют и не спешат с решением об установке крепости Ландскрона соответствующего статуса. Куйбышевский суд одобрил обращение, в связи с чем после вступления в силу его решения КГИОП обязан в течение трех дней рассмотреть заявление о включении объекта в список культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу жителей Петербурга, которые пытались оспорить разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд» возле станции метро «Пионерская».