Активисты Петербурга не смогли убедить суд в опасности строительства ТРЦ «Голливуд»: разрешение Госстройнадзора в силе

Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения апелляционную жалобу 198 петербуржцев, которые пытались оспорить разрешение на строительство ТРЦ «Голливуд» возле станции метро «Пионерская». Активисты уверены, что это может навредить близлежащим зданиям.

Инвестировать в торгово-развлекательный проект планируется около 8 млрд рублей. Площадь «Голливуда» составит 115 тысяч квадратных метров. Противники возведения ТРЦ считают, что строительство может стать причиной нарушения градостроительных нормативов и создать риски для стоящих рядом жилых домов.

Генеральный директор «Голливуда» Александр Селищев никак не прокомментировал решение суда, а вот адвокат Евгений Тарасов, защищающий интересы одного из активистов, заявил, что вердикт горсуда, скорее всего, обжалуют, передает «Коммерсантъ».

Эксперты, с которыми беседовало издание, считают, что шансы активистов на победу крайне скромны. Причина — сложность формирования позиции в суде. Возможно, дело кончится пересмотром концепции торгового центра, но не отменой строительства.

Отметим, что последнее время застройка и реконструкция касается самых неожиданных объектов. Например, на территории выставочного центра «Ленэкспо», который сейчас работает как временный коронавирусный госпиталь, вместо павильонов могут появиться жилые дома и даже гостиничный комплекс. Археологическую разведку и инженерно-геологические изыскания в рамках подготовки начали, как выяснилось, еще в мае. Когда намерены приступать к активной фазе работ, в условиях новой волны пандемии, неясно.