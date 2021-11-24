Бизнесмена Александра Ебралидзе задержали в Петербурге по делу о пропаже 3 млрд рублей

В Петербурге оперативники ФСБ в рамках уголовного дела о присвоении или растрате задержали бизнесмена Александра Ебралидзе.

Как сообщает «Фонтанка», в четверг оперативники Службы экономической безопасности задержали бизнесмена на одной из улиц города. Также правоохранители провели обыски в его квартирах и офисах. В качестве свидетелей допрашиваются бывшие менеджеры Ебралидзе.

По данным издания, задержание и обыски проходят по уголовному дело, возбужденному по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Предполагается, что речь идет о пропаже 3 миллиардов рублей из отделения Констанс Банка, которым владел Ебралидзе. Это произошло в августе 2016 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд обязал бизнесмена Ебралидзе выплатить 5,5 млрд рублей банку «Санкт-Петербург».