Госдума увеличила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей

Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год до 13 890 рублей в месяц.

Как сообщается на сайте ГД, по решению российского президента Владимира Путина индексация составит 8,6% — то есть выше инфляции. В пояснительной записке говорится, что увеличение МРОТ обеспечит повышение заработной платы около 2,7 миллиона россиян.

Напомним, текущий МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля. Размер прожиточного минимума для работающих граждан утвержден на уровне 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для несовершеннолетних — 12 274 рубля.