Госдума увеличила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей

Госдума увеличила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей
МРОТ составит 13 890 рублей. Фото: pixabay

Госдума утвердила в окончательном чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на следующий год до 13 890 рублей в месяц.

Как сообщается на сайте ГД, по решению российского президента Владимира Путина индексация составит 8,6% — то есть выше инфляции. В пояснительной записке говорится, что увеличение МРОТ обеспечит повышение заработной платы около 2,7 миллиона россиян.

Напомним, текущий МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прожиточный минимум для россиян в 2022 году составит 12 654 рубля. Размер прожиточного минимума для работающих граждан утвержден на уровне 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для несовершеннолетних — 12 274 рубля.

Госдума закон мрот


 

Новости партнеров
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Кардиолог назвала опасные симптомы отрыва тромба
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Беглов предложил продлить запрет на публичные слушания по градостроительным вопросам до конца 2022 года
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Госдума увеличила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей
Бизнесмена Александра Ебралидзе задержали в Петербурге по делу о пропаже 3 ...
Knight Frank St. Petersburg: жилье бизнес-класса в Петербурге подорожало на 40%
Два исторических здания в центре Петербурга включили в реестр памятников
Дрозденко: в Ленобласти не планируют ужесточать противоковидные меры
В Ленобласть поступила небольшая партия вакцины «КовиВак»
Президент России испытал назальную вакцину от COVID-19
Большая пресс-конференция Путина пройдет до Нового года