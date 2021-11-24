Путин поддержал идею Голиковой продлить действие сертификатов для переболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении действия сертификатов для переболевших коронавирусом с полугода до года.
На совещании главы государства с членами правительства Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом. Владимир Путин эту идею поддержал, сообщает «Интерфакс».
«Так и будем делать, согласен с вами», — заявил президент.
Голикова подчеркнула, что решение о сроке действия в полгода принималось в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем.
Ожидается решение о внесении соответствующих изменений в методические рекомендации министерства здравоохранения.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-премьер Татьяна Голикова предупредила жителей России о новом подъеме заболевания коронавирусной инфекцией.