Путин поддержал идею Голиковой продлить действие сертификатов для переболевших COVID-19

Президент России Владимир Путин поддержал идею вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении действия сертификатов для переболевших коронавирусом с полугода до года.

На совещании главы государства с членами правительства Татьяна Голикова предложила продлить действие сертификата для переболевших коронавирусом. Владимир Путин эту идею поддержал, сообщает «Интерфакс».

«Так и будем делать, согласен с вами», — заявил президент.

Голикова подчеркнула, что решение о сроке действия в полгода принималось в июне, когда был предыдущий эпидемический подъем.

Ожидается решение о внесении соответствующих изменений в методические рекомендации министерства здравоохранения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вице-премьер Татьяна Голикова предупредила жителей России о новом подъеме заболевания коронавирусной инфекцией.