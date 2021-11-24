Петербурженке, перенесшей онкологию, отказывают в медотводе

Петербурженке, которой в 2017 году удалили злокачественную опухоль, отказывают в получение медотвода от вакцинации. При этом убедительных аргументов, почему принимается такое решение, женщина не получила.

С начала ноября петербурженка с онкозаболеванием в анамнезе просит врачей поликлиники №114 дать ей медотвод, но по итогу получает отказ в просьбе. Об этом сообщает «Мойка 78».

Жительница Петербурга хочет получить либо медотвод, либо аргументированный отказ, но ни того, ни другого врачи не дают. Медики ссылаются на главного онколога страны и скриншоты с медицинских форумов.

При этом петербурженка не раз указывала на рекомендации сайта госуслуг, где обозначено, что безопасность вакцины для онкобольных не изучалась. Проблему не решила даже главврач поликлиники Светлана Анисимова. Она также настаивает на вакцинации.

Женщина уже отказывалась из-за аллергических реакций от прививки против гриппа. Если ситуация не разрешится, петербурженка намерена обратиться в прокуратуру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Минздрав РФ утвердил форму справки о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса, а также уточнило, где именно получить справку о противопоказаниях к вакцинации.