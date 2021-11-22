Минздравом утверждена форма справки о медотводе от прививки от ковида

Министерство здравоохранения РФ утвердило форму справки о медицинском отводе от вакцинации от коронавируса, а также уточнило, где именно получить справку о противопоказаниях к вакцинации.

Справку должны выдать либо по устному запросу в медучреждении после прививки, либо после установления врачами медицинского отвода от вакцинации. В справке должны быть указаны пол, имя гражданина, дата рождения, срок медотвода, будь то постоянный или временный, а также данные паспорта.

Данные от медотводе обязаны заверить подписью врача и печатью медицинской организации. АБН опубликовало образец справки о медицинских противопоказаниях к вакцинации от СОVID-19, который можно скачать.

В РФ признаны несколько противопоказания к вакцинации. Например, повышенная чувствительность к какому-либо компоненту вакцины, возраст до 18 лет, острые неинфекционные и инфекционные заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в досрочной вакцинации могут нуждаться те люди, у которых антитела не выработались через месяц после прививки или перенесенного COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике в Уральском федеральном округе (УрФО).