В Минздраве заявили, что части переболевших COVID нужна досрочная вакцинация

В Минздраве заявили, что части переболевших COVID нужна досрочная вакцинация
Людям без антител показано досрочно вакцинироваться. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В досрочной вакцинации могут нуждаться те люди, у которых антитела не выработались через месяц после прививки или перенесенного COVID-19.

Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике в Уральском федеральном округе (УрФО) в беседе с Ura.ru.

Доктор медицинских наук заявил, что антитела после болезни или вакцинации могут не выработаться не только у тех, кто переболел в легкой форме, но также у тяжело переболевших. Это объясняется тем, что иммунитет подавляется специфическими иммуносупрессивными лекарствами.

По словам специалиста, в этих случаях нужно обратиться за консультацией к иммунологу и, по возможности, досрочно привиться следующей дозой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID.

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