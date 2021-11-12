В Минздраве заявили, что части переболевших COVID нужна досрочная вакцинация

В досрочной вакцинации могут нуждаться те люди, у которых антитела не выработались через месяц после прививки или перенесенного COVID-19.
Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по медпрофилактике в Уральском федеральном округе (УрФО) в беседе с Ura.ru.
Доктор медицинских наук заявил, что антитела после болезни или вакцинации могут не выработаться не только у тех, кто переболел в легкой форме, но также у тяжело переболевших. Это объясняется тем, что иммунитет подавляется специфическими иммуносупрессивными лекарствами.
По словам специалиста, в этих случаях нужно обратиться за консультацией к иммунологу и, по возможности, досрочно привиться следующей дозой.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы причины недостаточной выработки антител после вакцинации от COVID.