Выборг начинают украшать к Новому году

Выборг начинают украшать к Новому году
Выборг начали украшать. Фото:Baltphoto/ Владислав Галушко

В Ленинградской области в Выборге собираются поставить искусственные ели и включить иллюминацию.

Выборг уже начали украшать к предстоящим праздникам. О том, что в городе хотят установить искусственные ели, световые конструкции, консоли, гирлянды, объемные световые фигуры сообщили в администрации муниципального округа.

По словам главы районной администрации Валерия Савинова, непременно состоится конкурс на праздничное украшение объектов бизнеса. Победители получат сертификаты. В прошлом году деньги, выигранные на конкурсе, предприниматели потратили на благоустройство территорий возле своих объектов.

К слову, говорилось и о массовых мероприятиях. Их формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Тихвинской больницы угнали автомобиль с вакциной.

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