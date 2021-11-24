По мнению врача, вакцины против COVID-19 могут выпускаться за несколько месяцев

По мнению врача, вакцины против COVID-19 могут выпускаться за несколько месяцев. Фото: pexels.com

По мнению врача, вакцины против COVID-19 могут выпускаться за несколько месяцев. Фото: pexels.com

Препараты, которые направлены на создание эффективного иммунитета против различных штаммов коронавируса, в теории могут выпускаться за несколько месяцев.

Разрабатывать вакцины против штаммов коронавирусной инфекции специалисты могут в течение нескольких месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Дениса Логунова.

При этом скорость, при которой препарат будет внедряться в общество зависит от мониторинга ситуации, отмечает Логунов.

По мнению заместителя директора центра, обновить вакцину возможно при появлении достаточного количества информации о новом штамме с большей патогенностью, трансмиссивностью и летальностью.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что глава ВОЗ обеспокоен ложным чувством безопасности у людей, связанным с прививками.