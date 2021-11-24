Жителей Ленобласти предупредили о гололедице

В четверг, 25 ноября, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем выпадет мокрый снег с дождем, на востоке местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Согласно ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер ночью западных направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, в начале ночи порывы ветра будут достигать 6-11 м/с, утром и днем южный, юго-западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне 0…-5 градусов, на востоке похолодает до -8 гр., днем столбики термометров покажут +1…+6 градусов. На дорогах сложная обстановка, местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем понижаться.

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